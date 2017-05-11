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All Photos/dining/lighting : ceiling

Dining Room Ceiling Lighting Design Photos and Ideas

The dining corner has the best view, with a Kartell F1/Y Pendant in Sky Blue over the table.
The living and dining areas look onto the central courtyard, where the original kitchen hearth has been rebuilt as an outdoor fireplace. “We had to rebuild it because it was falling down, but we used the same bricks and just cleaned it up,” says Stanley.
The dining table, a vintage piece found on 2dehands.be ("The Belgian Craigslist,
The dining table is the Hex Table for Six by Wyrmwood, and doubles as a gaming table. It's placed with Cesca Fully Upholstered Chairs by Knoll. Roth added eleven E27 Pendants by Muuto overhead, which the brothers like for their game play: "You can actually read and see the cards,
The multifunctional aluminum New Order dining table from Hay is paired with HKLIVING metal wire chairs, a Fatboy Tjoep hanging tube light, and an Artemide Nessino table lamp that adds a welcome pop of color.
In the dining area, a Nelson Saucer Bubble Pendant hangs above the dining table.
Now, the main kitchen opens to the rear deck via large sliding glass doors, and the dining room is in the former kitchen space.
The banquette upholstery fabric is Tonic Living, paired with an Eames conference table and vintage Knoll Breuer Cesca chairs. The windows above the banquette open to the screened porch.
The dining table was custom-made from scrap, with salvaged stone slabs for the surface and bent TMT bars forming the legs. NO Architects drew up the design and it was crafted by a local artisan. The sofa and built-in bench were also crafted from leftover materials, resulting in the playfully mismatched upholstery.
The open-concept bathroom keeps the sight-lines flowing, helping the compact space feel open and relaxed. (The toilet closet around the corner does have a privacy door.)
“The material palette is the same for the entire house,” says architect Daniel Iragüen, pointing out the porcelain tile floors, laminated pine ceilings, and whitewashed pine slats that form the interior walls.
Joan’s main request, aside from a single-level residence, was that she would feel like she was “outside in and inside out” at all times. A sliding glass wall system along the back of the house lets her and Ken open their dining room up to the surrounding forest.
Chairs from Dietiker surround an expandable table from Kave Home.
An integrated oak bench with storage bridges the kitchen and the dining area, where a massive oak table is surrounded by orange dining chairs.
The common area was opened to create large, interconnected spaces.
Pierre Frey wallpaper surrounds the built-in bar.
The couple added curved cabinetry and a window seat to form a breakfast nook, painted in Farrow &amp; Ball Red Earth. The table is discontinued from Anthropologie, where Kara previously worked as a display coordinator, and the overhead light is the Lambert &amp; Fils Waldorf Double.
The wet bar was given a custom cherry top, and the couple added wall molding for texture.
The custom banquette has a slatted back so as to allow the window behind it to open and let in light. The table is a vintage piece from John and Kelly, made with reclaimed wood from a bowling alley. The overhead pendant is by Brendan Ravenhill.
On choosing the dining table and chairs from Ikea ($1700) Kara had a moment of: “Are orange chairs too much? But I had a dream about it that night, so I was like, no, it's not too much,” says Kara. The rhubarb print is a commission from Soft Side Prints for $800. “That ties back to our time living in Copenhagen,” says Kara. “The Danes will never admit this, but they love rhubarb."
Timber inlay in the cement screed demarcates thresholds.
Local craftsmen made-to- measure bench and banquette in oak, with matching shelves and built-in drawers to maximize storage.
After: Inspired by the Murano light fixture hanging over the table, the architects opted for custom-patterned ceiling millwork in the dining room.
The ladder-like staircase was designed as a modern, whimsical addition to an otherwise midcentury-focused design. "I use it as a drying rack,
Solk thickened the fireplace wall to two feet deep, and packed in storage capabilities around the newly refinished fireplace, which now has large-scale porcelain tile surrounding it.
The dining area connects to the terrace and outdoor dining area and the sea beyond via a massive sliding glass doors.
“The clients live inside and out,” says architect Jeffrey Bokey-Grant. “It sounds cliched but the idea is that the doors are generally open all the time and you flow in and out without barriers.” The main balcony and rear doors are all weather so the doors can even remain open in the rain.
A palm sits in the corner of the dining space, near a glazed door that connects the interior to the garden. “In summertime, they can open the door and it almost feels like the dining table is outside,” says architect Catrina Stewart.
The kitchen cabinets flawlessly fit below the line of the staircase. On the far end, a clerestory window is positioned above the cabinets to draw light into every corner of the living space.
The dining room’s preserved built-ins are another great display space.
The designer dressed the breakfast nook with a custom table inspired by Eero Saarinen, a Louis Poulsen-designed pendant, geometric-patterned wallpaper by Pierre Frey, pale green Farrow &amp; Ball wall paint, and a bench upholstered with vinyl from Kravet.
Kele Dobrinski and Christina Valencia, of Sacramento, California-based Colossus Mfg., revamped a 2008 Starstream Starcraft camper that allows their family of five to comfortably explore nature in different landscapes for weeks at a time.
The team made sure the family’s cherished antiques each had a designated place against the wall. “They have a nice collection of art, antique furniture, and pieces that really mean something. So, we wanted to design the house around those pieces,” says Falkenberg. A Bocci 28.1 Pendant hangs over the dining room table.
The couple created a built-in dinette, with an adjustable table, that converts to a queen-size bed.
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In the Roma district of Mexico City, Vertebral designed a four-unit apartment building that grants its residents access to verdant terraces.
In the dining area, a 96-inch Run table from Emeco is lined with 611 chairs from Artek. Cielo pendants by Pablo Designs hang overhead while a piano from Steinway &amp; Sons sits in the background.
Sustainability was a consideration. “So, we used natural building materials with breathable construction,” says Sam. “Also, the sourcing, not just of the materials but of the [labor], was all based as locally as possible to the site.”
The architects balanced the “robust materials” of the exposed stone and Douglas fir trusses with pale Sycamore, lime plaster walls, and bespoke metalwork by a local blacksmith.
The design brief for the interior? “A lot of light and a lot of windows,” says Michele.
The sunlight that pours in through the rear glass doors washes over the wood dining table and the European oak flooring, lending warmth and a feeling of spaciousness.
The wall with the circular motif defines the entry and provides separation of the living spaces, but still allows sightlines from the front door to the backyard. It “really sets the tone for the house,” says Blake. And doubles as an excellent play area for the kids to chase each other around, adds Berg: “They can run for a mile and you still see them the whole time.”
Recessed lighting gives the space a warm glow at night.
A white onyx countertop extends from the kitchen island to create a breakfast bar, outfitted with Bobby stools by Daniel Tucker for DesignByThem. “The floating benchtop is the most brilliant thing we’ve ever done, and we’ll never have a house without one again,” says Cheryl. Metallic accents like pendants from Lighting Collective and brass drawer handles complement rich wood finishes. The runner rugs are from Pampa, and the faucet is from ABI Interiors.
In the dining room, a Lambert et Fils chandelier hangs above a black-stained, live-edge ash table.
A hip ridge skylight floods the dining area with natural light, along with the wall of windows opening up to the backyard.
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