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All Photos/outdoor/patio, porch, deck : concrete/pools, tubs, showers : lap

Outdoor Concrete Patio, Porch, Deck Lap Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

One of the splurges of the project, two walls of combed Alaskan Yellow Pine backing the patio, provide an interesting visual contrast to the dark Hardie siding. West Elm furniture adds a modern touch.
A covered walkway connects the main house (at left) with a flexible-use ADU. The smaller structure was initially offered to Bhavani's parents, but they opted to live under the same roof as the rest of the family.
Bordering a six-acre nature preserve, Michael Haverland’s timeless Glass House has a saltwater lap pool, a travertine patio, and a detached 600-square-foot studio.
Hunter's son and daughter enjoy a day at the pool. "When my kids saw the pictures they were jealous!
The 4,478-square-foot Yellow Door House features two parallel concrete prefab buildings that are offset from each other. Between the structures, a semi-enclosed area features a bar, outdoor shower, and storage racks for surfboards.
The lap pool glistens with vivid blue tiles.
A look at the pool area of Steel House #2. Each major room features floor-to-ceiling glass panels and sliding doors that are all eight feet high.
A pool cage with a retractable awing makes the pool deck feel like a natural extension of the home's interior, while the terraced construction lifts the building up above the level of floods and storm surges.
"Fabio is a triathlete and wanted a lap pool, and it also serves as a sort of plunge pool for the family," Sweet says. "It has a mechanical system that essentially turns the pool into a treadmill for his training." Western red cedar was used throughout the interior ceilings, and polished concrete flooring continues outside as pavers.
The 65-foot-long pool extends from the home and stretches along the property. A separate pool house includes another 20-foot dining table and barbecue area.
The lounge deck at the rear yard of Sunset Hills Residence features a swimming pool surrounded by lush gardens. Architect Hsu McCullough's design beautifully merges minimalism with an abundance of nature.
Walker Workshop designed Carla House to seamlessly integrate with the existing landscape.
Throughout the day, light animates the limestone walls to various effects. “As the sun rotates around and is more oblique to the texture of the stone, it casts these wonderful shadows on it,” says Raike. “And you just get a real appreciation for the texture of the stone and the richness of the colors in it.”
A view of the pool and a rooftop deck which overlooks the outdoor space.
The infinity pool seems to stretch into lush views.
Fabric patio that connects the main house to the guest house.
from the pool looking west into sunset
Imagine waking up in a room with a stunning view, eating your breakfast on a terrace, walking to a secluded beach for a short dip in the ocean, then drinking wine near a private pool while watching the sunset. That is exactly what Casa Tiny offers to its guests, who can now rent it through Boutique Homes. The cozy house is located on the Oaxaca Coast in Mexico near Casa Wabi, an artists’ retreat founded by Mexican artist Bosco Sodi.
The shaded pool cabana shares the backside of the living room's dual fireplace.
The pool area also features an outdoor kitchen.
The layout of the three buildings creates a private garden space within the site.
A pergola keeps swimmers cool on hot days.
A pool and sun deck on the eastern side of the plot.
Swimming pool at rear yard
Seen from the guesthouse, the new home touches every corner of the property without overwhelming its natural beauty.
The study faces the pool area.
Triple-pane windows by Optiwin reduce the ambient temperature of the glass by ten degrees in winter.