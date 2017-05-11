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All Photos/outdoor/patio, porch, deck : pavers/pools, tubs, showers : swimming

Outdoor Pavers Patio, Porch, Deck Swimming Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

Designed by Foundation Landscape Design, the concrete pool surround also features built-in seating that wraps around a fire pit.
Outside, an entertainer's paradise awaits. The backyard includes multiple lounging areas, a salt-water pool, as well as a detached guest house.
Regarded as one of the masters of post-war Catalan modernism, José Antonio Coderch was born in Barcelona where his father was chief engineer at the city port. He fought in the Spanish Civil War before completing his studies in 1940. Casa Ugalde was one of Coderch’s early residential projects, yet it demonstrated great maturity and ambition. The house is sometimes compared to the work of Oscar Niemeyer in its dextrous use of topography—it combines linear elements with sinuous lines and adeptly fuses indoor and outdoor space.
Any chance they get, the active family takes a dip in the backyard pool, often with a running start from sliding doors in the living room.
The sweeping roof and courtyard glows underneath the moonlight.
Carlos Somoza “really brought the project home,” says Brillhart. “With our hope of the architecture being connected to landscape, you need a great landscape architect on-board, and we had that in Carlos.”
The pool was relocated and the couple redid its finishes with the Tuttle Pool Company, installing Pebble Tec, a waterfall feature, and surrounding it with modern, large-format pavers.
The kitchen wing now sits in roughly the same area as the pool used to. Says Brillhart: “The one-story wing is CMU block with exposed wood rafters – a similar system to Russell’s but a little more 21st Century.”
Architect Guilherme Machado Vaz decided to echo the square, compact nature of Casa em Afife when designing the swimming pool.
View from the Kitchen looking West towards Lake Michigan
View of Outdoor pool and kitchen, looking East
The house is carefully inserted into its hilly site, allowing for pavilions and covered spaces of different types, as well as the vanishing-edge swimming pool.
The private backyard pool.
The upper level has access to the pool area via an outdoor staircase. The lower level features doors with porthole windows repurposed from one of Rados' company's ships.
The pool helps the homeowners take advantage of sunny weather.
A huge rock that Liebermann picked out himself as as a diving board into the pool. Liebermann was very proud to design the house in a way that it reflects in the pool when you first walk in through the front gate. The reflection doubles the size of the house.
The large overhangs protect the interior spaces from direct sunlight, while also providing a layer of privacy.
A quick walk from the inn and cottages, the infinity pool and cabanas offer a quiet place to sunbath and relax.
The master bedroom's sliding glass doors open up to an outdoor terrace, garden, and the pool.
Built in 1962, Steel House #4 is one of seven iconic, steel-and-glass prefab homes designed by Donald Wexler and Richard Harrison as part of an affordable solution for the masses. Homeowner Jay Longtin served as the general contractor and performed the majority of the remodel work, aside from the outdoor floors, concrete, and pool, which were done by Architectural Blue.
Roam Miami Pool
Rear facade, with maximum glazing and balconies to maximize daylight, views and social interaction.
Taking a break in the pool, and for the Summer at least, not missing Santa Monica!
A swimming pool was on everyone’s wish list. Gray Organschi installed it on the east side of the house, along with an outdoor fireplace. The outside pathways and decks are paved in ipe and bluestone.
Mediterranean patio with pool. PI House by Munarq. © Adrià Goula. upinteriors.com/go/sph419