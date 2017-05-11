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Outdoor Swimming Pools, Tubs, Showers Hot Tub Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

Wood Marsh Architecture brings a sculptural aesthetic to a holiday escape in Melbourne, Australia. It opens up with an internal courtyard and orients to the rear, where an outdoor pool area overlooks the broader landscape. A sweeping deck follows the site’s natural slope to a pool area screened by a curved low masonry wall that nods to the building’s prevailing form.
Built in 1962, Steel House #4 is one of the seven steel-and-glass prefab homes designed by Wexler and Richard Harrison.
Tech CEO and billionaire Elon Musk just listed the smallest of his four L.A. homes—and it's larger than life.
Crosby built his estate, 70375 Calico Road, during the Golden Age of Hollywood—and it looks the part. The home also comes with a storied past: an attached two-bedroom casita with a private entrance and its own kitchen, dubbed "the JFK Wing," is rumored to be where JFK and Marilyn Monroe had their infamous 1962 rendezvous.
The circular hotel is centered around an enclosed soaking tub, letting guests view the open sky at all times of the year.
Conveniently located in the heart of Vista Las Palmas, the home sits on an expansive 13,504-square-foot corner lot, offering an abundance of outdoor space for entertaining.
Via Media Residence by Matt Fajkus Architecture | Photo by Leonid Furmansky
Via Media Residence by Matt Fajkus Architecture | Photo by Leonid Furmansky
Via Media Residence by Matt Fajkus Architecture | Photo by Leonid Furmansky
A border hedge provides privacy for the backyard, where distant views of the San Jacinto mountains can be appreciated.
A lower-level patio with benches and a generously sized spa allows the homeowner to enjoy the view while entertaining company. The stairs are made from naturally fire-resistant ipe wood.
Viewing Decks and Infinity Pool
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