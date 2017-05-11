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Outdoor Swimming Pools, Tubs, Showers Grass Design Photos and Ideas

Fung and Blatt worked slowly on the project over five years. But it was a rhythm Mary and Carlton appreciated, as it allowed for the design to emerge in close dialogue with the site.
The retouched meadow between the house and its detached garage/guest room was given a stone walking path.
Another move that reduces the house's environmental impact is the inclusion of photovoltaic panels on the roof. The panels generate enough energy to offset 95% of the house’s consumption.
The courtyard brings natural light into the lower level of the home, which has a den/media room, guest suite/workout area, and storage and mechanical.
Twenty-foot-wide doors from Solar Innovations offer easy access to the deck. “Solar Innovations was the only manufacturer at that time that had a pocket multi-slider with a good ADA threshold,” says architect Erick Mikiten. “They almost look like steel, but are thermally broken aluminum.”
“The pool house was something I always wanted to build,” Robert says. The bar is the main attraction. And next to it, a lime tree is within reach to make fresh gin and tonics.
Designed by José Guedes Cruz, César Marques, and Marco Marinho of the Portugal-based firm Guedes Cruz Architects, The Wall House is laid out in an open-box plan, and is fitted with plenty of glass windows to enhance the synergy between its interior and exterior spaces.
The expansive, covered patio that extends from the living space features an outdoor kitchen and adjoining pizza oven. “My favorite aspect of the project was that the clients embraced the idea that home can be more than just shelter,” says architect Cavin Costello. “It can be a place that incentivizes you to socialize, think, eat, work, create, and play differently.”
The deck features local wood, and the pool is made of concrete.
Extension & Courtyard Facing Study
Architecture and interior photographer Marc Gerritsen went back to basics when he designed this minimalist concrete house that you can rent through Airbnb.
“The intention of the landscape design was to create a tranquil refuge in a vibrant neighborhood for the family to entertain, play, and spend quality time together outdoors,” says the team at The Green Room Landscape Architecture. “The architecture produced multiple lines of sight that penetrate through the home, connecting the front and back yards with similar plant materials, creating a feeling that the house was planted in a scenic Sonoran meadow.”
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"We imagined that the pool could function year-round," says Chevalier. "In winter, [it] creates an interesting contrast with the whiteness of the snow."
The pool was purposefully constructed close to the indoor living spaces in order to contribute to the interior ambiance. The material palette was informed by the color of the surrounding trees—clay brick for the walls, wood for the soffits, and stone for the flooring.
Hidden from the dense oceanfront in Malibu, California, this restoration by Brininstool + Lynch promises solitude and garden views.
The pool and fire pit in the courtyard are at the heart of the home. The olive trees and native Ironwood trees planted around these spaces soften the rectilinear architecture.
Before the home was built, the lot was almost entirely grass—however now the landscape is composed of desert and native vegetation. It also includes productive gardens of numerous types, including herb and vegetable plantings and citrus and stone fruit groves. These, in combination with the chicken eggs, provide a healthy, local food source.
The Hourglass Corral is a four-bedroom, 3000-square-foot home that derives its tessellated form from the architects’ application of the Voronoi diagram.
The entire property consists of 90,000 square meters, or about 22 acres, on the island of Milos in Greece. Each of the five corrals are defined in the landscape by a white border.
The steps that lead from the covered patio down to the pool are crafted by a local brand, creating a connection between the built form and the site.
Steps lead down the sloped site from the patio to the pool, allowing the home to “drape” over the topography.
The rear patio was refreshed with new concrete pavers. A strip of grass accents the perimeter of the pool and hot tub. The boulders by the hedge are all that remain of a previous owner’s rock grotto, which Steve disassembled.
Family of the couple live in a dwelling nearby, but a combination of siting and landscaping means both can enjoy the privacy afforded by the remote property.
Below the patio, a two-bedroom guest bungalow is ready to host the couple's visiting friends and family.
Exterior Rear View with Outdoor Pool and Patio
Castaños House by Arch. Ekaterina Kunzel & Arch. María Belén García Bottazzini
Castaños House by Arch. Ekaterina Kunzel & Arch. María Belén García Bottazzini
Castaños House by Arch. Ekaterina Kunzel & Arch. María Belén García Bottazzini
The pool and covered patio sit on the corner opposite of the entrance courtyard. The patio can be accessed through sliding glass doors from both the dining room and kitchen, and the master bedroom. Having lived on the site for so long, designer Jamie Chioco was able to quickly make informed decisions about the design—for example, one of the neighbors uses his backyard for large family gatherings and barbecues, and so it was decided early on to not to have many openings on that facade in order to give both homes privacy.
Custom steel corner windows allow the interior to expand into the exterior spaces, making the modest home feel much larger than it actually is.
The majority of the house is clad in earth-tone modular brick. The brick was chosen for its durability, low maintenance, and the texture and pattern it lends to the elevations.
The homeowners designed the pool and the geometric barrier, made from a foam-cast cement breeze wall and iron swing gate.
Ample patio space provides the perfect background for entertaining—both for the homeowners and their children. Large overhangs with built-in lighting shade wood-clad patios with comfortable lounge chairs.
"The patios, yard, and pool were all designed to support an active social life for the homeowners’ children and friends and to make the place a hub of activity," Epstein says.
Designed by Foundation Landscape Design, the concrete pool surround also features built-in seating that wraps around a fire pit.
Outside, an entertainer's paradise awaits. The backyard includes multiple lounging areas, a salt-water pool, as well as a detached guest house.
The large social space at the center of the home opens out to views of the surrounding trees and the pool.
Porter worked with landscape design firm Wagner Hodgson to meld the pool house interior with the exterior.
designed by Estúdio Minke
This Alexander home in Racquet Club North has recently been updated and is available to rent via Turnkey Vacation Rentals.
A dramatic, 80-foot-long pool and spa runs beyond the building along the north edge, as the site slopes down to the lake.
Aegean Pool House’s expansive roof structure shelters the indoor/outdoor living spaces beneath it. A freestanding stone fireplace anchors the west side of the living and dining area.
At a home in Buenos Aires, Argentina, Besonías Almeida Arquitectos were asked by the client to design a home built with exposed concrete that also incorporated wood to "break the monochromatic expression." The resulting design not only incorporated the two materials together, but also inextricably linked them by using board-formed concrete that expresses the texture and grain of the wood boards from the mold, but in a horizontal orientation in contrast to the verticals of the wood panels.
Outside, the landscaped yard consists of multiple courtyards and zen rock garden. A covered patio flows out onto the lush lawn, which is bordered by hedges to protect the space from wind.
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