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All Photos/outdoor/pools, tubs, showers : salt water/pools, tubs, showers : large

Outdoor Salt Water Pools, Tubs, Showers Large Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

Built in 1962, Steel House #4 is one of the seven steel-and-glass prefab homes designed by Wexler and Richard Harrison.
A skylight carved into the spa building appropriately fills this relaxation zone with natural light.
Pool
Tall indigenous wetland grasses grow fecund, right up to the border of the saltwater swimming pool.
The saltwater pool provides relief on hot summer days, and a neighboring mahogany deck is the perfect perch for lolling in the sun.
A new saltwater pool and spa were added to the backyard. Part of the concrete hardscape was replaced with AstroTurf.
Outdoor Living
Fabric patio that connects the main house to the guest house.
Rear facade, with maximum glazing and balconies to maximize daylight, views and social interaction.
Taking a break in the pool, and for the Summer at least, not missing Santa Monica!
Main view