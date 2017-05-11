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Outdoor Plunge Pools, Tubs, Showers Swimming Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

The courtyard brings natural light into the lower level of the home, which has a den/media room, guest suite/workout area, and storage and mechanical.
“Typically people don't have pools on a small city lot like this, so we really had to work with what we had,” says Monika. The couple’s child, Sullivan, peaks through the pool’s window.
Designed by José Guedes Cruz, César Marques, and Marco Marinho of the Portugal-based firm Guedes Cruz Architects, The Wall House is laid out in an open-box plan, and is fitted with plenty of glass windows to enhance the synergy between its interior and exterior spaces.
The rear patio was refreshed with new concrete pavers. A strip of grass accents the perimeter of the pool and hot tub. The boulders by the hedge are all that remain of a previous owner’s rock grotto, which Steve disassembled.
Any chance they get, the active family takes a dip in the backyard pool, often with a running start from sliding doors in the living room.
Either spend time swimming in this secluded pool, or go to the nearby beach. In fact, do both.
The multi-slide doors on the lower level connect the house to the pool with functional decks and terraces, achieving a modern look and reinforcing the indoor/outdoor lifestyle.
The new pool was raised six feet above the ground and was designed for entertaining—and to better match the home’s new modern style.
The small swimming pool is a serene place to enjoy sunset views.
Palm Canyon Motor Club is home to 100 plots dedicated to modern tiny homes. The mobile park setting eases permitting woes and offers community amenities such as a dog park, socials, and "one of the nicest pools in town," according to realtor Paul Kaplan.
At 34 stories up, the jacuzzi offers an unparalleled view of The Strip.
A huge rock that Liebermann picked out himself as as a diving board into the pool. Liebermann was very proud to design the house in a way that it reflects in the pool when you first walk in through the front gate. The reflection doubles the size of the house.
A lower-level patio with benches and a generously sized spa allows the homeowner to enjoy the view while entertaining company. The stairs are made from naturally fire-resistant ipe wood.
In homage to the traditions of Richard Neutra and Gregory Ain who built extensively in the area, the form of the 2,600-square-foot house, which includes an outdoor pool, emerged from the concept of building incrementally upward in steps along the slope.
Dunlop demonstrates the deck’s secondary use: as a launching pad into the concrete plunge pool on the first floor.
The pool feels as laterally finite as the house feels spacious—but the view goes up forever.