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Outdoor Plunge Pools, Tubs, Showers Lap Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

The 4,478-square-foot Yellow Door House features two parallel concrete prefab buildings that are offset from each other. Between the structures, a semi-enclosed area features a bar, outdoor shower, and storage racks for surfboards.
The pool feels as laterally finite as the house feels spacious—but the view goes up forever.
A pool and outdoor lounge area that's shaded by trees.
Each villa is equipped with its own salt-water swimming pool and outdoor shower.
The layout of the three buildings creates a private garden space within the site.
A pergola keeps swimmers cool on hot days.
A pool and sun deck on the eastern side of the plot.