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Outdoor Large Pools, Tubs, Showers Plunge Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

Designed by José Guedes Cruz, César Marques, and Marco Marinho of the Portugal-based firm Guedes Cruz Architects, The Wall House is laid out in an open-box plan, and is fitted with plenty of glass windows to enhance the synergy between its interior and exterior spaces.
A skylight carved into the spa building appropriately fills this relaxation zone with natural light.
Any chance they get, the active family takes a dip in the backyard pool, often with a running start from sliding doors in the living room.
A pool in the back offers a spot to soak up sun and watch the passing boats.
Water is featured in most of Barragán's work as a sensory element. Here, a fountain and a large pool provide a sound barrier and a place for reflection.
La Vinya, PGA Golf Resort | Studio RHE
The firm envisioned the pool as a spot where water floods the stone, "almost in a way of a pond remaining after the turning tides."
The sand-colored fascia of the roofline allows the palapa to appear more integrated in its environment, as does the stone wall facade, which blends in with the boulders.
A lower-level patio with benches and a generously sized spa allows the homeowner to enjoy the view while entertaining company. The stairs are made from naturally fire-resistant ipe wood.
The adjacent mezcal bar serves 20 different varieties of artisanal spirits from around the region, including Baja wines and Mexican microbrews.
The concrete pool and firepit located in the communal courtyard.
The pool feels as laterally finite as the house feels spacious—but the view goes up forever.
A pool and outdoor lounge area that's shaded by trees.