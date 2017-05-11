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All Photos/outdoor/pools, tubs, showers : infinity/pools, tubs, showers : large

Outdoor Infinity Pools, Tubs, Showers Large Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

Terra House | Bernardes Arquitetura
Ridge Mountain Residence was designed to blend into the existing Palm Springs landscape. Cor-Ten steel cladding provides a naturally weathering material, while the concrete structure and flagstone terrace complement the light tones of the surrounding mountains.
The main room’s views of the treetops and Middle Harbour give “the inhabitant a retreat from daily life—a ‘tree house’ of sorts,” says Litera.
Castaños House by Arch. Ekaterina Kunzel & Arch. María Belén García Bottazzini
Castaños House by Arch. Ekaterina Kunzel & Arch. María Belén García Bottazzini
Castaños House by Arch. Ekaterina Kunzel & Arch. María Belén García Bottazzini
A dramatic, 80-foot-long pool and spa runs beyond the building along the north edge, as the site slopes down to the lake.
Aegean Pool House’s expansive roof structure shelters the indoor/outdoor living spaces beneath it. A freestanding stone fireplace anchors the west side of the living and dining area.
Joe Sturges of GS Landscape Architecture Studio oversaw the landscape design.
The long standing-seam zinc roof extends over the pool to provide shade to the outdoor lounge.
Back into the forest, the Pool House is oriented for panoramic views of the valley floor.
The Pool House seen at night.
The view from the far edge of the infinity wall to the glass-walled gym and outdoor lounge.
The large master suite has soaring ceilings and walls of glass.
The main room and master bedroom open directly to the pool.
A lower lounge deck, private grassy yard, and guest house complete with flex space for studio, gallery, gym, or home office is accessible via a bridge that crosses the pool.
Urban landscapes abut natural ones.
The infinity pool seems to stretch into lush views.
La Vinya, PGA Golf Resort | Studio RHE
A view of the tropical jungle from the pool. The lot is nearly three acres in size.
An expansive, infinity-edge pool stretches to the west side of the site. The winds that are cooled when passing over the pool blow through the home and into the sleeping areas.
The 75-foot-long, infinity-edge lap pool extends to the west.
The rear terrace boasts a recently built heated swimming pool with an infinity edge.
"The house is integrated to the cliffside, leaving the least possible imprint," says Marianna Kapsimali, one of the studio’s founders.
Front of the house.
Perspective from the garden in front of the house.
A quick walk from the inn and cottages, the infinity pool and cabanas offer a quiet place to sunbath and relax.
A 70’ infinity-edge pool and spa bear the illusion of spilling dramatically over the hillside.
The deck
The deck
The infinity pool
The infinity pool overlooks stunning views of Mexico and the San Diego skyline and harbor.
A new floor plan opened up the home taking advantage of both the natural lighting and cross-ventilation—minimizing the need for electricity and air-conditioning.
A view of the villa from the edge of the pool.
Paving with a jagged edge connects the living room to the pool in the northeast section.
The deck rises up in sections to become sun loungers.
Above the garage, the sturdy concrete eaves support a pool and terrace on the upper level.
The third level can be totally opened up to fuse indoor and outdoor space.
Dining with a Scandinavian touch: Archi dining chair combined with Carver table.
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