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All Photos/outdoor/pools, tubs, showers : concrete/pools, tubs, showers : salt water

Outdoor Concrete Pools, Tubs, Showers Salt Water Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

While not connected to the house's irrigation, the saltwater pool has its own solar-powered saline pump and cleansing system.
Built in 1962, Steel House #4 is one of the seven steel-and-glass prefab homes designed by Wexler and Richard Harrison.
Long Island Sound House's pool and hot tub connect gracefully to an ipe terrace. Sellars Lathrop Architects designed the outdoor and indoor spaces with hurricane concerns in mind.
Fabric patio that connects the main house to the guest house.
Rear facade, with maximum glazing and balconies to maximize daylight, views and social interaction.
Taking a break in the pool, and for the Summer at least, not missing Santa Monica!
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