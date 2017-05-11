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All Photos/outdoor/pools, tubs, showers : concrete/pools, tubs, showers : large

Outdoor Concrete Pools, Tubs, Showers Large Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

Fung and Blatt worked slowly on the project over five years. But it was a rhythm Mary and Carlton appreciated, as it allowed for the design to emerge in close dialogue with the site.
On the outskirts of Grândola—a small Alentejan town in the Setúbal district of Portugal—a dramatic architectural form sits in the vast, arid landscape amidst cork trees and herds of cows. The whitewashed guesthouse is known as Casa da Volta, which translates as "Home of the Return,
Castaños House by Arch. Ekaterina Kunzel & Arch. María Belén García Bottazzini
Castaños House by Arch. Ekaterina Kunzel & Arch. María Belén García Bottazzini
“We drew a lot of inspiration from the house itself, but we tried to push it a bit further. We wanted to figure out a way to open the back elevation completely,” says Leidner.
Porter worked with landscape design firm Wagner Hodgson to meld the pool house interior with the exterior.
The pool house was designed and built to mimic the main house, so they feel like "a family of structures," says Porter.
Built in 1962, Steel House #4 is one of the seven steel-and-glass prefab homes designed by Wexler and Richard Harrison.
A dramatic, 80-foot-long pool and spa runs beyond the building along the north edge, as the site slopes down to the lake.
Aegean Pool House’s expansive roof structure shelters the indoor/outdoor living spaces beneath it. A freestanding stone fireplace anchors the west side of the living and dining area.
The overhanging third floor shades a private outdoor spa—complete with an open-air shower and a plunge pool—which is located off the master bedroom and bath.
The homeowners were more than happy to get involved in any way they could, and they did their own landscaping on the weekends.
A linear pool was inserted between the family and bedroom wings.
The L-shaped, flat-roofed Steel & Glass home has many of the hallmarks of Wexler's style. The 2,550-square-foot layout wraps a pool, made accessible by lots of sliding glass.
The vantage point of the famed "poolside gossip" photo that made Richard Neutra's Kaufmann House so well-known.
"Neutra didn’t create the mountain. And the client bought wonderful land. If it didn't have mountains and the step down, it wouldn't be what it is," says owner of the Kaufmann House Brent Harris.
Cuffhome paired up with friend and artist, Bradley Duncan. "He has a way with making moments using outdoor containers and plants," they say.
A concrete skeleton covered in heat-efficient clay blocks addresses the high earthquake risk in southern Portugal and tightens up the home's envelope. Per the architects: “In our projects we only use thermal clay tiles with mortar-free butt jointing. These are produced in Portugal and are fast and easy to work with. Their thermal performance is more than twice as efficient than the traditional bricks that are conventionally used.”
La Vinya, PGA Golf Resort | Studio RHE
The firm envisioned the pool as a spot where water floods the stone, "almost in a way of a pond remaining after the turning tides."
Why build a Passive House? "The obvious answer is low heating and cooling bills, but we find people most appreciate the other benefits, like consistent thermal comfort, sound proofing, and air quality," say the architects.
The 4,500-square-foot property is made up of three pavilions. The first pavilion is the garage, the second is for the living areas, and the third is for the master suite.
"The house is integrated to the cliffside, leaving the least possible imprint," says Marianna Kapsimali, one of the studio’s founders.
Nothing says midcentury Palm Springs like a custom pool and a backdrop of mountains.
The deck
The deck
The infinity pool
from Pavilion. Backyard overview
Fabric patio that connects the main house to the guest house.
from the pool looking west into sunset
A view of the villa from the edge of the pool.
The 82-foot-long pool gets quite a lot of use by Jeff and Millie, and especially by the kids, who are both on the local swim team.
Dining with a Scandinavian touch: Archi dining chair combined with Carver table.
Hitting the right combination of real estate ingredients; view, space, light, and pool, the house fit perfectly in the Casa plan.
In addition to the beautiful setting, guests can enjoy an on-site restaurant and swimming pool, and local activities such as golf and surfing.
The magnificent grounds provide ideal views of LA beyond.
The pool continues inward past the guest wing and runs beneath a small concrete bridge separating the public and private spaces. Steely credits contractor Mike Lynch with helping to engineer this feat of site-poured concrete.
In central Argentina, the province of La Pampa is dominated by vast, grassy plains whose fertile soil supports myriad farms and ranches. Stretching out in all directions, the flatlands resemble an ocean in its sheer horizontality. When professional polo player Nacho Figueras—a champion of the sport and a longtime Ralph Lauren model—enlisted architect Juan Ignacio Ramos of Estudio Ramos to build a stable for 44 polo horses, the architect was sure to incorporate the region’s meditative flatness into the design.
Exterior Living Room
Patio
Rear facade, with maximum glazing and balconies to maximize daylight, views and social interaction.
Taking a break in the pool, and for the Summer at least, not missing Santa Monica!
Homeowners Erik and Kelli Petrik can open the wheel-hung, 10-foot-tall shutters on the second floor with the push of a handle. The panels cost approximately $75 per square foot to fabricate. - Austin, Texas Dwell Magazine : November / December 2017
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