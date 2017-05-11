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All Photos/outdoor/patio, porch, deck : planters/pools, tubs, showers : swimming

Outdoor Planters Patio, Porch, Deck Swimming Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

“The pool house was something I always wanted to build,” Robert says. The bar is the main attraction. And next to it, a lime tree is within reach to make fresh gin and tonics.
The new structures are designed to be installed in a variety of settings, such as gardens, rooftops, and patios.
Viewing Decks and Infinity Pool
A peaceful poolside vignette at Casa Bri Bri.