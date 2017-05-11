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All Photos/outdoor/patio, porch, deck : decking/pools, tubs, showers : concrete

Outdoor Decking Patio, Porch, Deck Concrete Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

The deck features local wood, and the pool is made of concrete.
Castaños House by Arch. Ekaterina Kunzel & Arch. María Belén García Bottazzini
designed by Estúdio Minke
designed by Estúdio Minke
Long Island Sound House's pool and hot tub connect gracefully to an ipe terrace. Sellars Lathrop Architects designed the outdoor and indoor spaces with hurricane concerns in mind.
A single private deck to the south features an outdoor bath with a full, panoramic view.
Architecture: Ravit Dvir Architecture and Design
The excavated material has been used to shape the property's exterior features.
"The house is integrated to the cliffside, leaving the least possible imprint," says Marianna Kapsimali, one of the studio’s founders.
Swimming pool at rear yard
Exterior Living Room
Patio
Wooden deck of the House at Los Cisnes at dawn. Concrete, Glass, Wood.
Backyard