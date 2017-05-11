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All Photos/outdoor/landscapes : shrubs/pools, tubs, showers : swimming

Outdoor Shrubs Swimming Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

Fung and Blatt worked slowly on the project over five years. But it was a rhythm Mary and Carlton appreciated, as it allowed for the design to emerge in close dialogue with the site.
The retouched meadow between the house and its detached garage/guest room was given a stone walking path.
Another move that reduces the house's environmental impact is the inclusion of photovoltaic panels on the roof. The panels generate enough energy to offset 95% of the house’s consumption.
Danny envisioned the space between the ADU and the house as an informal place to gather. "It creates a sort of courtyard sensibility, which works for our intergenerational family dynamics."
The courtyard brings natural light into the lower level of the home, which has a den/media room, guest suite/workout area, and storage and mechanical.
On the outskirts of Grândola—a small Alentejan town in the Setúbal district of Portugal—a dramatic architectural form sits in the vast, arid landscape amidst cork trees and herds of cows. The whitewashed guesthouse is known as Casa da Volta, which translates as "Home of the Return,
The expansive, covered patio that extends from the living space features an outdoor kitchen and adjoining pizza oven. “My favorite aspect of the project was that the clients embraced the idea that home can be more than just shelter,” says architect Cavin Costello. “It can be a place that incentivizes you to socialize, think, eat, work, create, and play differently.”
“The intention of the landscape design was to create a tranquil refuge in a vibrant neighborhood for the family to entertain, play, and spend quality time together outdoors,” says the team at The Green Room Landscape Architecture. “The architecture produced multiple lines of sight that penetrate through the home, connecting the front and back yards with similar plant materials, creating a feeling that the house was planted in a scenic Sonoran meadow.”
People frequently talk about "good bones" when it comes to purchasing a home, but it's not crystal clear what that actually means. Here, we walk you through the process of spotting a diamond in the rough.
"We imagined that the pool could function year-round," says Chevalier. "In winter, [it] creates an interesting contrast with the whiteness of the snow."
The pool was purposefully constructed close to the indoor living spaces in order to contribute to the interior ambiance. The material palette was informed by the color of the surrounding trees—clay brick for the walls, wood for the soffits, and stone for the flooring.
The rigid geometry of the home sits in pleasing contrast to the enveloping natural landscape.
Shaun Lockyer Architects gives a timber-and-tin cottage in Brisbane a sophisticated mullet renovation that responds to the subtropical climate.
“The pitched ceilings and ribbon of clerestory windows make the interior feel more spacious than it is,” notes Gooden.
The pool and fire pit in the courtyard are at the heart of the home. The olive trees and native Ironwood trees planted around these spaces soften the rectilinear architecture.
Before the home was built, the lot was almost entirely grass—however now the landscape is composed of desert and native vegetation. It also includes productive gardens of numerous types, including herb and vegetable plantings and citrus and stone fruit groves. These, in combination with the chicken eggs, provide a healthy, local food source.
The Hourglass Corral is a four-bedroom, 3000-square-foot home that derives its tessellated form from the architects’ application of the Voronoi diagram.
The entire property consists of 90,000 square meters, or about 22 acres, on the island of Milos in Greece. Each of the five corrals are defined in the landscape by a white border.
The rear patio was refreshed with new concrete pavers. A strip of grass accents the perimeter of the pool and hot tub. The boulders by the hedge are all that remain of a previous owner’s rock grotto, which Steve disassembled.
"The pool breaks from the O-shaped plan, drawing you out into the desert toward the mountain views to the south, and is capped by a built-in fire pit bench," say the architects.
“I designed the pool as a form related to the house, but almost stepping down in scale,” says architect Kirsten Johnstone. “Australia’s strict regulations around pools create challenges to achieve compliance. Here, we have used some timber battens and continuous bluestone paving to connect the pool to the entertaining area.” The garden is planted with drought-tolerant indigenous plants to support local wildlife.
Custom steel corner windows allow the interior to expand into the exterior spaces, making the modest home feel much larger than it actually is.
The concrete aggregate floor runs from the interior out to the patio. The patio chairs are by Chioco Design, and the Ratio cocktail table is by local furniture brand Seer Studio.
At night, recessed lights trace the structure along the overhang while the pool glows in the moonlight.
With views of the San Jacinto Mountains, the half-acre lot serves as an idyllic setting for entertaining and relaxing. In addition to the pool, the fenced-in area also includes an outdoor kitchen, fire pit, and detached guest house.
Outside, Arizona sandstone runs along the facade. Deep overhangs and simple details define the midcentury character, all of which have been restored.
The living area has a PK22 chair by Poul Kjaerholm and a Float sofa and Zoe rug from Paola Lenti’s outdoor collection. Pietre Del Nord porcelain stoneware from Emser Tile runs from the patio through the house.
“We drew a lot of inspiration from the house itself, but we tried to push it a bit further. We wanted to figure out a way to open the back elevation completely,” says Leidner.
Outside, an entertainer's paradise awaits. The backyard includes multiple lounging areas, a salt-water pool, as well as a detached guest house.
"Since we're completely off grid we operate off of hauled water, so we have three 1,800 gallon tanks that get filled up every other week. But for those same reasons, people off the grid don't really have pools because they're hard to maintain, but we did it anyway."
Tucked behind the living room near the back parking area (screened by a hedge), the pool and small deck become an extension of the great room.
The Stahl House has been featured in numerous movies and photoshoots and was immortalized by photographer Julius Shulman.
Porter worked with landscape design firm Wagner Hodgson to meld the pool house interior with the exterior.
It took less than five months for architect David Hovey Jr. to build this prefab home in Arizona's Paradise Valley, a rectangular pavilion with a shell of laminated glass, a perforated Cor-Ten steel roof, and an indoor courtyard where Hovey Jr.'s family take dips in the Olympic-size swimming pool. Polished concrete floors, Nakashima furniture, and a large black walnut bar are all found indoors.
designed by Estúdio Minke
Outside, the landscaped yard consists of multiple courtyards and zen rock garden. A covered patio flows out onto the lush lawn, which is bordered by hedges to protect the space from wind.
Crosby built his estate, 70375 Calico Road, during the Golden Age of Hollywood—and it looks the part. The home also comes with a storied past: an attached two-bedroom casita with a private entrance and its own kitchen, dubbed "the JFK Wing," is rumored to be where JFK and Marilyn Monroe had their infamous 1962 rendezvous.
Distinct outdoor zones, such as this wood deck adjacent to the pool, are just as integral to the home as the indoor living spaces.
This home’s backyard hosts a large swimming pool and deck. Big windows and a sliding door provide indoor/outdoor connections.
Minarc’s Plus Hus is a tiny energy-efficient prefab marketed towards homeowners seeking to add an accessory dwelling unit to their property. The 320-square-foot structure is prefabricated in downtown Los Angeles, and it can be shipped flatpack to anywhere in the U.S. with prices starting at $37,000.
The new rear, two-story addition adds over 2,000 square feet of living space without sacrificing the backyard. The repetition of the curved elements, such as the tall, cement-rendered columns that band the exterior, are a subtle reference to the scale and proportions of the Victorian style.
A pristine swimming pool awaits further down the sloping grounds, with a pavilion and fire pit just steps away. An abundant vegetable garden is also located on the secluded lot.
Poolside.
Situated on a 4.2-acre lot, this three-bedroom cabin is the last remaining home for sale in the forested community of Hudson Woods.
The expansive backyard features a raised swimming pool and large lawn. A covered patio off of the living room and another one around the pool provide space for relaxing or entertaining.
The back patio was in a sorry state. The pool was crawling with algae, the concrete pavers were cracked, and most distressing of all, the slender wood posts supporting the roof had been clad in chunky 1980s tile. Jessy and Steve were anxious about what they might find once they were removed. “You never know what’s underneath,” Jessy says. Fortunately, the tiles came off easily and had actually protected the wood from the elements. French windows, added some years ago when the garage was illegally converted into a rental, were also discarded. “They had no business being there,” says Jessy, with a laugh.
The grounds contain large, open areas for gathering and entertaining, surrounded by a grove of live oak trees for privacy and seclusion.
Of the exterior cladding, Bryant notes, “Simple brick and cement render were chosen to not compete with the bold and heroic form.”
The couple had spent a lot of time in Palm Springs, as well as at Austin's Hotel San Jose, and they knew they wanted a pool to provide relief from the Texas heat. Ryan Lemmo sketched out the pool location so the couple could enjoy the live oaks and landscaping during their daily summer swims.
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