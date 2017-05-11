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All Photos/outdoor/landscapes : gardens/pools, tubs, showers : swimming

Outdoor Gardens Swimming Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

The retouched meadow between the house and its detached garage/guest room was given a stone walking path.
Another move that reduces the house's environmental impact is the inclusion of photovoltaic panels on the roof. The panels generate enough energy to offset 95% of the house’s consumption.
The courtyard brings natural light into the lower level of the home, which has a den/media room, guest suite/workout area, and storage and mechanical.
The expansive, covered patio that extends from the living space features an outdoor kitchen and adjoining pizza oven. “My favorite aspect of the project was that the clients embraced the idea that home can be more than just shelter,” says architect Cavin Costello. “It can be a place that incentivizes you to socialize, think, eat, work, create, and play differently.”
Extension & Courtyard Facing Study
“The intention of the landscape design was to create a tranquil refuge in a vibrant neighborhood for the family to entertain, play, and spend quality time together outdoors,” says the team at The Green Room Landscape Architecture. “The architecture produced multiple lines of sight that penetrate through the home, connecting the front and back yards with similar plant materials, creating a feeling that the house was planted in a scenic Sonoran meadow.”
The pool and fire pit in the courtyard are at the heart of the home. The olive trees and native Ironwood trees planted around these spaces soften the rectilinear architecture.
Before the home was built, the lot was almost entirely grass—however now the landscape is composed of desert and native vegetation. It also includes productive gardens of numerous types, including herb and vegetable plantings and citrus and stone fruit groves. These, in combination with the chicken eggs, provide a healthy, local food source.
The Hourglass Corral is a four-bedroom, 3000-square-foot home that derives its tessellated form from the architects’ application of the Voronoi diagram.
The entire property consists of 90,000 square meters, or about 22 acres, on the island of Milos in Greece. Each of the five corrals are defined in the landscape by a white border.
Tzalam wood, chosen for its resilience to Valle de Bravo's rainy climate, is used throughout the home to open each room to the outdoors.
Castaños House by Arch. Ekaterina Kunzel & Arch. María Belén García Bottazzini
Castaños House by Arch. Ekaterina Kunzel & Arch. María Belén García Bottazzini
"The patios, yard, and pool were all designed to support an active social life for the homeowners’ children and friends and to make the place a hub of activity," Epstein says.
designed by Estúdio Minke
Built in 1962, Steel House #4 is one of the seven steel-and-glass prefab homes designed by Wexler and Richard Harrison.
Aegean Pool House’s expansive roof structure shelters the indoor/outdoor living spaces beneath it. A freestanding stone fireplace anchors the west side of the living and dining area.
At a home in Buenos Aires, Argentina, Besonías Almeida Arquitectos were asked by the client to design a home built with exposed concrete that also incorporated wood to "break the monochromatic expression." The resulting design not only incorporated the two materials together, but also inextricably linked them by using board-formed concrete that expresses the texture and grain of the wood boards from the mold, but in a horizontal orientation in contrast to the verticals of the wood panels.
Tech CEO and billionaire Elon Musk just listed the smallest of his four L.A. homes—and it's larger than life.
A new soaking pool has been added to the interior entry court.
The lounge deck at the rear yard of Sunset Hills Residence features a swimming pool surrounded by lush gardens. Architect Hsu McCullough's design beautifully merges minimalism with an abundance of nature.
A level, trellised garapa-wood deck connects the main structure to the pool house. "The arbors near the pool knit everything together," says Mikiten. "The deck is constructed over a drainage pit so the wood surface can be completely flush with the interior floor and the surrounding yard, which is critical for a fluid experience by someone using a wheelchair."
Carlos Somoza “really brought the project home,” says Brillhart. “With our hope of the architecture being connected to landscape, you need a great landscape architect on-board, and we had that in Carlos.”
The pool was relocated and the couple redid its finishes with the Tuttle Pool Company, installing Pebble Tec, a waterfall feature, and surrounding it with modern, large-format pavers.
The kitchen wing now sits in roughly the same area as the pool used to. Says Brillhart: “The one-story wing is CMU block with exposed wood rafters – a similar system to Russell’s but a little more 21st Century.”
Tambo del Inka is the perfect place for a mystical luxury getaway within the stunning Sacred Valley of Peru. The hotel features a private train station with direct service to Machu Picchu.
This also made it possible to include a pool that seamlessly joins with the rear terrace, since the rocky terrain prevented excavation work.
The outdoor space features mature trees, gardens, a serene swimming pool, and views from downtown all the way out to the Pacific Ocean.
A green roof further blends this hillside home into the landscape, while providing thermal comforts for this warm climate.
Private spaces and sleeping quarters are hidden below the green roof, providing intimate retreats.
The main room and master bedroom open directly to the pool.
A lower lounge deck, private grassy yard, and guest house complete with flex space for studio, gallery, gym, or home office is accessible via a bridge that crosses the pool.
The villas provide an intimate setting for guests to unwind in the privacy of their own home away from home.
Open living spaces with expansive glazing open onto the backyard retreat. A pool, deck, and garden create the perfect place to soak up the sunshine.
The result is a bright, Portuguese home designed in a clean, formal style, where contemporary interiors exist in harmony with the house’s historical shell.
living into landscapes.....
Much of Roscommon House is single-story. With a total of 5,900 square feet of floor area, its footprint takes up the majority of the lot, so the architects cleverly sowed in green spaces wherever they could.
A peek at the sparkling pool.
Front of the house.
Villa Rosa. Exterior view. North
from Pavilion. Backyard overview
from the pool looking west into sunset
The master bedroom's sliding glass doors open up to an outdoor terrace, garden, and the pool.
Abernathy House
Astounding views of palm trees and the surrounding Palm Springs landscape are provided from 360-degree exterior views.
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