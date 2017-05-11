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All Photos/outdoor/landscapes : flowers/pools, tubs, showers : concrete

Outdoor Flowers Concrete Pools, Tubs, Showers Design Photos and Ideas

The temple-like house was influenced by Aztec and Mayan architecture, a combination Wright described as "California Romanza."
Long Island Sound House's pool and hot tub connect gracefully to an ipe terrace. Sellars Lathrop Architects designed the outdoor and indoor spaces with hurricane concerns in mind.