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All Photos/bedroom/lighting : ceiling/floors : medium hardwood

Bedroom Ceiling Lighting Medium Hardwood Floors Design Photos and Ideas

In the renovated master bedroom, the Knot Cushion Pillow on the bed is from Design Within Reach. The wainscot and millwork utilize Radiata pine plywood.
Warwas set the bump-out at an angle, to capture the tree canopy throughout the year. It's outfitted with automatic shades for privacy.
In a guest bedroom, the “Olivia” pendant from West Elm.
With no prior experience, the couple turned to online research—particularly Airforums.com—to look up answers to questions that arose during the renovation process. The 190-square-foot Airstream now boasts a stove, dining area, and cozy bedroom, which includes hidden storage.
Master bedroom, Maison JJ Joubert
The upcycled Tasha ORO Solar lamp made from the remains from the Soviet car industry echoes the shapes in the Olga Fradina print in the primary bedroom. A hemp fur throw by DevoHome covers the bed a rustic Swiss cradle is a storage spot for books and magazines.
Room facing the patio.
In the couple's guest room, authentic shoji screens have been converted into sliding closet doors. “I have a slight obsession with Japanese precision and culture,” Mel says.
A white ceiling adds visual space to this diminutive bedroom, while a matching white ceiling fan and light fixture complete the look.
When it comes to master bedroom lighting ideas, tray ceiling options include cove lighting, seen here. This technique is a great way to illuminate a room using uplighting. However, in a room this large, other task and accent lighting is often necessary.
The angular geometry of the home’s front facade is interrupted by a compact writing desk, efficiently tucked away in the corner of the main bedroom. One of many flexible spaces, this nook provides a cozy and autonomous work zone, removed spatially from the loft and office. An Edge Brass Arch Floor Mirror from Crate and Barrel, Vitra Wiggle Stool, and CB2 desk lamp help to make the space warm and inviting.
The main bedroom features a calming, muted palette, punctuated by vibrant pops of color. The decision to prioritize this particular space came after years of living in tighter quarters. "We went bigger where it needed to be with the primary bedroom and bath, a need after years of living in studios and one-bedroom apartments," explains Todd.
The original bedroom—now a guest room—features modern ceiling fans that offer a hint of the contemporary design to come in the addition, while the restored shiplap timber walls speak of the home’s heritage.
Isabella asked the Bidgood and Co team to install a hanging rack for her well-curated clothing collection, rather than a closet.
The tree house office can be glimpsed through the bedroom window.
Oceanair blinds offer privacy in the back bedroom.
A nightstand and dresser are painted in Benjamin Moore’s Swiss Coffee and topped with stained maple.
In the back bedroom, the custom queen bed lifts up to reveal storage underneath.
The dinette table converts to a baby crib with railings.
The couple’s children, who are in their thirties, often come to stay. The lower-floor bedroom beneath the library is used for their visits.
The architects moved the front door from behind the main bedroom to the side entry and converted the old entrance into a new walk-in wardrobe and en suite bedroom.
The simple interiors complement the usage of CLT throughout.
Slatted doors allow natural light through while still affording privacy in the second bedroom.
Childrens' bedroom on the second floor
A look at one of the two bedrooms for the boys that’s located in a large shared space.
A peek at the sun-filled bedroom.
The fifth-floor kid’s bedroom is made to feel more cozy with wood flooring and folding wooden screens, the latter of which facilitate privacy or connection to the main spaces.
There are two large bunk rooms—one for boys and one for girls—that can accommodate eight children.
The ground floor features four bedrooms and two bunk rooms. “They’re the smallest bedrooms we’ve ever made,” says architect Tom Knezic. “They’re meant to be a bit like cabins on a ship—just room for a bed and a place to put your personal things.” All the bedrooms are interchangeable, and have small windows that look out over the forest. “We had to convince my mum about that because there’s always that idea of having a lake view from the master suite,” says Knezic. “But, if you want to enjoy the view you come up to the living area.”
A citrus tree sits right outside double doors in the bedroom.
A wood-clad book nook and pine beams and flooring lend warmth and texture in The Live Oak tree house.
A clean and light, neutral palette was chosen for the bedrooms, providing a soft contrast to the matte black wall accents used throughout some of the home's common areas.
The arched windows provide a treehouse-like experience for some of the bedrooms.
The windows in the bedrooms frame treetops, allowing for privacy.
The master sleeping loft features a skylight and windows on either side of the bed that create a cross breeze.
A Murphy bed in one bedroom folds seamlessly into the wall, leaving the rhythm of redwood panels uninterrupted.
The master bedroom features an original pressed-metal ceiling that was restored. It opens out onto a large balcony, which is typical of Sydney terrace houses. A bespoke hoop-pine plywood joinery unit creates ample storage and offers space for a separate dressing room behind the bed.
The guest bedroom/study is located in the front wing of the home, next to the master bedroom. It overlooks the courtyard through a large window. Every room of the house is naturally ventilated, and the bedrooms all include ceiling fans to aid air movement.
“The materials are natural, durable, yet contrast in their relation to one another,” he says. "Ultimately, we wanted to balance the crispness of the architecture, like concrete, with the warmer edges of the wood."
The master bedroom features a closet in the corridor to use less space. Sight lines lead to the forest from nearly every space.
When the blinds are open, the glazed walls in the master bedroom frame the sculptural pine tree in the atrium below. A white oak feature wall references the bespoke joinery throughout the home.
The nursery on the first floor is situated directly above the guest bedroom on the ground floor. The two bathrooms are also stacked to allow for efficient structural, mechanical, and plumbing systems.
The main bedroom has a built-in wardrobe lining one wall.
The cabin bedrooms feature skylights above the bed so that guests can watch the stars and tree canopy as they fall asleep and wake up. The bedrooms also have large floor-to-ceiling glazed doors that lead to a small timber deck with a built-in wood-fired cedar hot tub.
Large, glazed doors and windows on two sides of the master bedroom in the main house bring views of the coastline inside and flood the space with natural light.
A new dormer, streamlined window plan, and bathroom created a full-fledged guest suite that’s much more comfortable.
The doorway to the suite is framed by cabinetry.
The 480-square-foot large lightHouse starts at $199,999, and an entry-level version is available starting at $170,000.
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