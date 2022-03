An ancient industrial building, converted into a loft. A lot of charm for family or friends vacations!

Near the center G. Pompidou (Beaubourg), the Halles, the P.Picasso Museum (the area Le Marais is at walking distance), the Parc de la Villette (Cité des Sciences, geode, Cité des enfants, Cité de la Musique, shows at the great Halle de la Villette ...), the Parc des Buttes Chaumont, the cemetery of Père Lachaise.