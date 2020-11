<span style="font-family: Theinhardt, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, "Helvetica Neue", sans-serif;">Touch screen and stylus, organizer, wireless web and email capability, memo recording, and MP3 capability. Operates on Microsoft Pocket Phone 2002 software. 6.93 ounces, 0.70 x 2.86 x 5.08 inches. Starts at $499.</span>